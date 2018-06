VIDEO: Z dcery Nesvadbové je modelka. Podívejte se

Společné fotografie Nesvadbové a pětileté Bibiany vznikly u Železničního mostu v Praze 5. Podobné projekty bývají někdy náročné, zvláště pokud se malým modelkám nechce pracovat. Žádné odmlouvání se ale tentokrát nekonalo. "Bambule byla hodně stydlivé dítě do nějakých tří let, kdy neměla ráda žádnou společnost, natož fotoaparáty, ale nějak se nesmírně otrkala a teď už hraje divadlo, tancuje, dostává úžasné role v různých příbězích, takže myslím, že to bude velká kominda," míní Nesvadbová.

S průběhem focení je spokojená i fotografka Ida Saudková. "Bára je úplně skvělá, nemá žádné manýry. Vybavila se skvěle, dítě oblékla do holínek a Bibinka si to tady hodně užívala - a jak říkají Švédi: ´Není špatné počasí, je jenom špatné oblečení´," říká.

Přestože pondělní počasí bylo chladné a deštivé a všem přítomným byla zima, Saudková si oblohu nemohla vynachválit. "Když nesvítí slunce, tak na černobílou fotku je to naprosto ideální," vysvětlila.



Ida Saudková fotí Barbaru Nesvadbovou a její dceru Bibi.

Kromě Nesvadbové se v kalendáři objeví i další známé maminky jako primabalerína anglického Národního baletu Daria Klimentová, Ivana Chýlková, Tereza Kostková, Mahulena Bočanová, Nela Boudová, Lucie Benešová, Sára Saudková, Jarka Rytychová, Natálie Kocábová a Bára Basiková. Lucie Borhyová teprve maminkou bude, a tak ji čeká focení s bříškem. "Potěšilo mě, že jsou to ženské, které znám a které se svým dětem věnují," dodala Nesvadbová.



Všechny tyto slavné ženy pomohou dětem, které to nejvíce potřebují. Veškerý výdělek, tedy především výtěžek z prodeje tohoto kalendáře, bude věnován metabolické jednotce oddělení kojenců a batolat Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.