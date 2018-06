VIDEO: Yemi A.D. a další známí muži se stali napůl ženou

Na začátku byla inspirace americkým fotografem Lelandem Bobbém. Ten podobně nafotil muže, kteří se za ženy převlékají. My jsme jeho projekt přenesli do Česka k mužům známým - umělcům.



Několik nocí nad tím vším strávil vizážista David Šesták. Pro každého si připravil budoucí image, a to tak, že vybraným mužům na obrázcích zakryl polovinu obličeje a přikládal k nim fotografie známých žen. Zjistil tak například, že v posazení očí, nosu a rtů se Jakubu Prachařovi nejvíc blíží zpěvačka Shakira a Lukáši Pavláskovi herečka Marilyn Monroe. Podle toho obstaral řasy, náušnice a hlavně paruky.

Pět vybraných mužů dostalo za úkol se neholit. Oholili jsme je až v ateliéru, což je vidět například na Yemim A.D., úspěšném tanečním choreografovi a kreativci. Ten k celému focení přistoupil velmi zodpovědně - bylo vidět, že je zvyklý pracovat v cizině. Dokonce si přinesl vlastní náušnice a výsledek si pečlivě hlídal. Záleželo mu na tom, jestli má čočka v oku správný lesk či jestli je obočí pečlivě zastřižené.

K samotnému focení řekl: „Poprvé v životě jsem si dokázal představit, jaký je to pocit. I když vím, že v sobě každý z nás nosí mužskou i ženskou část charakteru, vidět se takhle v zrcadle bylo zvláštní. Myslím, že by to měl zkusit každý. Takový zážitek nás posouvá dál v uvědomění, kdo jsme a jak se chováme ke svým partnerkám či partnerům.“