VIDEO: Wendy z VyVolených si ve videoklipu zahrála sexy servírku

Wendy z VyVolených, která se po odchodu ze slavné televizní Vily stala vizážistkou, předvádí své herecké dovednosti v klipu skupiny High-Five, která o širší publikum musí teprve zabojovat.

Prsty ve vzájemné spolupráci měla spíše náhoda, respektive přátelství Zapletalové s jedním z členů kapely. "Kluky znám přes Marka Černého, to je saxofonista a můj kamarád. Řekl mi o tom nápadu a nabídl mi, zda tam nechci hrát. Samozřejmě jsem byla ráda," vysvětluje Wendy, pro kterou je herectví velkým nesplněným snem.

Skupina High Five

"Kdo by nechtěl roli - ve filmu. Jako malá jsem hrála divadlo a bavilo mě, ale životní cesta mě zavála jiným směrem. Spíš mě baví být v zákulisí a líčit. Líčila jsem zatím jen reklamy, ale i to je příjemný zážitek. Nikdo neví, co se děje v zákulisí a čemu se lidi kolikrát zasmějou. A kdybych měla hrát nějakou roli, tak bych chtěla hrát určitě něco záporného, na tom se dá nejvíc vyřádit," směje se.

Nyní se ale exVyVolená Wendy musí spokojit s malou rolí v dosud neznámé skupině. A i když ví, že si klip zatím pustí především skalní fandové, je ráda, že mohla posloužit projektu, kterému věří. Navíc je se svým výkonem spokojená. "Martin Linhart, který klip točil je velkej profík, i když s tím teprve začíná. Měla jsem za úkol zahrát sexy servírku. Řekl, že o mně nepochybuje a že to určite zvládnu, a šlo to," doplňuje výrazná postava kdysi populární televizní reality show.

Wendy Zapletalová ve videoklipu skupiny High Five

V klipu si mimochodem zahrál i syn baviče Petra Novotného Pavel, který vyfasoval netradiční roli. "Přišla nám vtipná představa kluka který se zadívá na dvě opodál sedící slečny a představuje si, jaké by to bylo mít každou z nich. Těžko si vybírá, fantazie mu začne víc pracovat a představí si, jaké by to bylo mít je obě najednou. Když se konečně probudí, čeká ho nemalé překvapení...," dodal k příběhu režisér Martin Linhart.