VIDEO: Wanastowi Vjecy dobyly Venuši, klaněly se před nahou kráskou

"Jedna z mých ctností se nazývá cudnost," řekl na kameru iDNES.cz Robert Kodym, z jehož hlavy ono dobývání Venuše pochází.

Konečná stylizace je ale čistě v režii fotografa Františka Ortmanna, který s kapelou spolupracuje už řadu let. "Můj nápad byl, že ta startovací rampa rakety, kterou odlétáme, je na pahorku, který se jmenuje Venuše. Předpokládal jsem, že pan Ortmann udělá nějakou fotomontáž. Když jsme ale přišli na focení, ležela tu opravdová Venuše v negližé," objasňuje Kodym, který tak sobě i kolegům z kapely zajistil omluvenku pro partnerky.

"Problémy budou doma v každém případě. Hodíme to všechno na Ortmanna, to je jasný," dodali se smíchem muzikanti.

Samotný fotograf čerpal inspiraci pro lechtivou stylizaci v americké armádě. "Je to taková parafráze na ikonickou fotografii, na níž americká armáda dobyla souostroví. My dobýváme Venuši, kterou představuje modelka Nikola. Celou skupinu jsem pak stylizoval do různých postav, na výsledek se ale budete muset podívat, o tom se nedá mluvit," doplňuje František Ortmann.

Robert Kodym si focení obalu k desce Letíme na Venuši pečlivě dokumentoval

Wanastowi Vjecy nyní působí ve složení Robert Kodym, Štěpán Smetáček, Radek Havlíček a Tomáš Vartecký, který je v kapele nováčkem. Připravované album

Letíme na Venuši by mělo být jakési upevnění staronové sestavy, v níž by muzikanti chtěli nějakou chvíli setrvat.

Tomáš Vartecký v rukou vizážistky

"Po vzoru rockových hvězd si přeju, aby nám to takhle vydrželo alespoň do devadesátky. Stouni jsou pro nás vzorem. Jasně ukazují, že tohle můžeme dělat do smrti i ve vysokém věku. Jsem rád, že nemám práci, ve které bych skončil ve třiceti," uzavírá Robert Kodym.