VIDEO: Vůdci indických studentů se mlátili pěstmi v živém vysílání

Kamenem úrazu byla pro diskutující otázka týkající se oblasti Telangana, která se chce odtrhnout od jihoindického svazového státu Ándhrapradéš. Pokud by se tak stalo, pro Indii by to byl už devětadvacátý stát v pořadí.

Prezident studentů ze separatistické strany a jeho bývalý stranický kolega, kteří se rozkmotřili právě kvůli odlišným pohledům na věc, hájili své postoje do poslední vteřiny. Když ani jeden nedokázal obstát svými argumenty, vjeli si do vlasů. Tedy spíše pěstmi do tváře. Vyděšený moderátor se v tu chvíli bezduše díval do kamery a v hlavě lovil nápad, jak situaci zachránit.

Napjatá situace je kolem otázky vzniku nového státu od konce minulého roku. Demonstrace vyústily v sérii násilných incidentů v partnerských měst Hyderabad a Secunderabad, stejně jako v jiných regionech státu.

Političtí analytici mezitím přišli s názorem, že vytvoření nového státu Telangana může spustit lavinu dalších incidentů a posilování separatistických skupin v jiných státech.