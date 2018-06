"Bojovala jsem s tím hodně. Když jsem měla poprvé sundat sukni, krve by se ve mně nedořezal," přiznává zpěvačka. To ale není všechno, co si na ni režisérka Mirjam Landa v muzikálové podobě svého filmového debutu Kvaska vymyslela. Dalším oříškem je vášnivé líbání s hlavním hrdinou příběhu, ale také tancování na vysokých podpatcích, které si pro ni připravil choreograf Pavel Strouhal.

VIDEO: Vondráčková vystřihla erotickou scénu, svého přítele ohromila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Nikdy jsem si nemyslela, že to dokážu, dosud jsem tancovala jen na rovných pohodlných botech. Docela jsem si vyčítala, že jsem se to nenaučila už dřív," dodala Vondráčková.

Tomáše Vernera, který po skončení muzikálu čekal na svou lásku ve foyer divadla s krásným pugétem rudých růží, Lucčin výkon i muzikál vůbec ohromil. "Přišel jsem s jistým očekáváním a to muzikál ještě předčil, vážně jsem se dobře bavil," prohlásil Verner. - čtěte Touha, nový muzikál Landových, odkryla karty a láká tisíce lidí

Nevadila mu ani technická závada, která způsobila krátkou neplánovanou přestávku v první polovině představení. "Zvukař prý neměl nahranou jednu písničku, nějak mu vypadla. Nechápu ale lidi, kteří prohlašovali, že se kazilo, co mohlo, a že tam byla spousta nedostatků. Já byl paf od začátku do konce a ta pauza mi přišla vhod, protože jsem mohl alespoň všechno vstřebat v hlavě."



Krasobruslař Tomáš Verner při čekání na Lucii.

Že jsou oba mladí lidé spolu, nenechá po premiéře Touhy už nikoho na pochybách. Jak dlouho jejich vztah trvá, ovšem vědí jen oni dva. "Neexistuje datum, od kterého jsme spolu. Důležité je, že jsme spolu šťastní, tedy aspoň z mého pohledu to takhle vypadá. Jsem strašně rád, že jsem Lucku potkal, zatím nám to spolu klape a doufám, že nám to tak vydrží," dodal dvaadvacetiletý krasobruslař.

S rodiči známé zpěvačky se již potkal, blíž je ale ještě nepoznal. "Toho času nemáme zase tolik a většinou ho trávíme spolu, než abychom jezdili po návštěvách," vysvětlil Verner. Naznačil jen, že měl tu čest s Lucčiným otcem Jiřím Vondráčkem spolupracovat i profesionálně. Jak a na čem, to ale zatím prozradit nechtěl.