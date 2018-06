VIDEO: Vondráčková obsadila scénu své neteře. Byli jsme u toho

"Tady je šatna, která bude jenom vaše," pronesl ředitel divadla Michal Kocourek, který zpěvačku osobně provedl celou budovou.

Vondráčková se exkluzivně iDNES.cz svěřila, že se na své pondělní vystoupení nesmírně těší a to, že se do sálu vejde "pouhých" pět set lidí, jí vůbec nevadí.

"Velmi se těším na tenhle typ pořadu, budu hrát něžnější a lyričtější písničky... Bude to prostě jiná poloha, než když všichni burácí a tančí," uvedla.

Kromě koncertní oslavy chystá Helena Vondráčková i jednou soukromou ve svém domě v Řitce, kam si pozve své nejbližší přátele a kolegy.

"Chceme to spojit s padesátinami mého muže, který je slavil 1. dubna. My jsme tou dobou byli na Floridě, takže ti, kteří to s námi neslavili, se ptají: A co my? Takže i proto jsme si řekli, že to takhle uspořádáme společně," dodala Helena Vondráčková.