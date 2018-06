VIDEO: Vojtkův syn Matyáš oslaví rok, ale bez tatínka

Vojtková je s rozpadem svého dvouletého manželství s frontmanem Kabátů už téměř srovnaná. "V hlavě to vyřešený mám, ale srdíčko pořád bolí. To spraví až čas, teď jsem znovu na začátku a s Matýskem si budujeme nový život," řekla iDNES.cz.

Právě syn je její velkou výhrou, kterou ze vztahu získala. "Není čeho litovat, když se podívám zpátky, bylo to mezi námi s Pepou hezký a mám na co vzpomínat. Jen je nepříjemný se dívat, jak to samé prožívá s někým jiným," komentuje vztah svého manžela a její bývalé nejlepší kamarádky. Na očích to ovšem bude mít neustále, protože s Vojtkem i jeho novou přítelkyní Jovankou Skrčeskou působí na jednom pódiu v Divadle Broadway, kam se koncem září vrátí v muzikálu Kleopatra, i na scéně Divadla Hybernia v Golemovi a navíc i v novém hudebním projektu Broadwaye Adéla ještě nevečeřela, jenž bude mít premiéru koncem října.



Josef Vojtek a Jovanka Skrčeská

Pěkně pohromadě se proto trojice setkala i nyní, při sportovních hrátkách protagonistů těchto kousků v průhonickém Club hotelu Praha na oslavě nadcházející sezony. Účast byla hojná, a tak se mohli nerušeně bez jediné známky nevraživosti dobře pobavit s kolegy v opačných koutech areálu.



Libuše Vojtková se synem

Přestože bylo slunečné odpoledne, syna nechala Vojtková raději doma. "Je tu hodně lidí a rušno, tak jsem Matýska nechtěla brát. Moji rodiče si ho taky rádi užijí. Jsou už v důchodu, tak na něj mají čas. Bez nich bych to teď asi sama vůbec nezvládala," přiznala tanečnice.