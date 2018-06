VIDEO: Vojtková ustála setkání se sokyní, Laurinové podala ruku

Obě setkání ustála s úsměvem a odnikud zbaběle neprchla. S těhotnou Laurinovou si podala ruku a pogratulovala jí k očekávanému miminku, průhonické sportoviště si mohla s přáteli užít v klidu, když ho naopak brzy opustila Skrčeská ruku v ruce s Vojtkem.

VIDEO: Bočanová hostila kolegyně ve svém penzionu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

"Se Sábou jsme se dlouho neviděly, ale vycházíme spolu. Neměly jsme nikdy žádný konflikt, žádné tóčo se ani tady dít nebude," prohlásila s úsměvem na Avon party v číčovickém penzionu a restauraci V Polích. "Máme každá svůj život a úplně jiný," dodala.

Osud ji ale stejně jako Laurinovou spojil se slavným rockerem a přinesl jí do života dítě, které nese jeho příjmení. - čtěte VIDEO: Vojtkův syn Matyáš oslaví rok, ale bez tatínka

VIDEO: Vojtková na večírku: Rozvod s Pepou je na spadnutí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Sympatická brunetka, kterou do Číčovic doprovodila její o tři roky starší sestra Leona, na lásku zatím nepomýšlí. "Neřeším to a ani nijak nevyhledávám, protože se samozřejmě trošku bojím znovu uvěřit. Ale že bych zavrhla veškeré mužské, to ne. Ani rockery a muzikanty, protože když někde řeknu, že už nikdy rockera, tak to většinou přijde. Co se má stát, stane se, do koho se zamiluju, neovlivním. Budu mít oči na stopkách a vykřičníků, které se ukážou jako první, si budu všímat hned na začátku a nebudu před nima zavírat oči," tvrdí.



Libuše Vojtková se synem Matyášem

O tom, že by neměla kde bydlet, jak se kdesi dočetla, sama neví. Do chvíle, než se dostaví byt 2+kk, což by mělo být někdy před Vánocemi, bude ještě bydlet s rodiči. Společná střecha nad hlavou se jí zrovna v těchto chvílích hodí. Začíná totiž zkoušet v divadle a bude potřebovat pomoci s hlídáním ročního syna. "Zkoušky se pokusím přizpůsobit tak, abych byla co nejvíc s malým, ale jsem vděčná za to, že tady mí rodiče jsou a můžou mi pomoct, bez nich bych to nezvládla," uzavírá Vojtková.