VIDEO: Vignerová trumfla Hanychovou, klidně snědla brouka

16:43 , aktualizováno 16:43

Vědci si myslí, že hmyz je ideální potravinou a jednou nahradí maso. To by ale Agáta Hanychová nejspíš umřela hlady. Sníst brouka totiž odmítla. A nebylo to proto, že drží dietu. Na ty prý už zanevřela a hubne jiným způsobem.