VIDEO: Véčkaři Klasnová a Bárta se vzali, sňatek slavili ve vrtulníku

"Oznamujeme, že jsme vstoupili do svazku manželského. Stalo se tak v okruhu rodiny a blízkých přátel na zámku Mcely. Svatební akt považujeme za přirozené vyústění našeho dlouholetého a šťastného vztahu," uvedli novomanželé ve společném prohlášení s tím, že si novomanželka ponechává příjmení Klasnová.

"Naším záměrem nebylo svatbu medializovat, proto jsme o ní dopředu neinformovali," upřesnil pár.

Zprávu o svatbě přinesl jako první server Blesk.cz. Obřadu přihlížel mimo jiné i předseda Věcí veřejných Radek John, který coby lídr strany, jež ve volbách uspěla i s novomanželským párem na kandidátce, na obřadu nemohl chybět.

"Ano, veselí tu je," řekl iDNES.cz se smíchem bez dalších podrobností. Obřadu a následné slavnosti se účastní asi stovka lidí.

Veselku kromě tradičních rituálů jakým bylo vypouštění bílých holubic zpestřill i nečekaný dar pro novomanžele, let vrtulníkem. Stroj přitom přistál na nedalekém fotbalovém hřišti, ženich k němu zamířil se zavázanýma očima.

Klasnová s Bártou, jejichž politická hvězda stoupala vzhůru spolu s preferencemi a následným volebním úspěchem, se znají sice již 16 let, ale zamilování přišlo později.

"Bylo to tak, že jsem ho znala od svých šestnácti let a pak ho opět potkala, když jsem asistovala při otevírání obchodního domu. A tam jsme si padli do oka," řekla v rozhovoru pro Aha! třiatřicetiletá politička.

Přiznala, že ji Bárta hned neokouzlil. Vzájemné sympatie se prý rodily postupně. "Když jsme se spolu začali opět vídat, trochu jsem uzrála, studovala jsem na vysoké škole. Pak, když jsem zjistila, jaký je to hodný a citlivý muž, dřívější dojmy šly stranou," dodala na adresu svého muže.

Bárta i Klasnová jsou ve vysoké politice nováčci. Jejich strana vstoupila do sněmovny teprve po letošních nedávných volbách a nyní se stává koaličním článkem očekávané vlády s ODS a TOP 09. Úspěch tak v poslední době slaví Klasnová s Bártou jak ve veřejném, tak po sobotním sňatku i v soukromém životě.

Klasnová svatbou následovala mimo jiné příkladu další nově zvolené poslankyně, Jany Kaslové z TOP 09. Za svobodna Radová se v polovině června provdala za lékaře Jana Kasla a čeká dítě.