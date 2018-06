VIDEO: Ve znělkách Primy hraje Tachecí i Chumův pes Andy

Předěly vznikaly v Kolíně a paradoxně se natáčelo v době, kdy v Česku panovaly teploty kolem třiceti stupňů. Mikiny, svetry, bundy a kalhoty tak mnohým působily velké problémy.

S těmi bohužel bojovala i herečka Alice Bendová, která byla po operaci menisku. Scénu jí proto uzpůsobili tak, aby nemusela chodit.

Kdo se naopak naběhal hodně, byl pes moderátora Jiřího Chuma Andy, který štábu dělal jenom radost. "Andy byl jednoznačně hvězda placu. Pan režisér se totiž bál, že nebude chtít aportovat deštník tak, jak si to vysnil, ale to se mýlil. Andy aportuje totiž asi všechno a má evidentně herecký talent – Lassie a další psí hvězdy by mu mohli závidět," řekla iDNES.cz mluvčí Primy Jana Kocová.

Kromě zvířecích herců se však na place objevili i ti dětští. Ve znělkách tak diváci uvidí i Terezii Kašparovskou s dcerou Emmou či odborníka na výživu Petra Havlíčka, který musel svou dceru Lucii uplatit zmrzlinou. Nekonečné opakování záběrů ji totiž natolik zmohlo, že tatínek nemohl jinak.

"Atmosféra při natáčení byla velmi, velmi příjemná," shrnuje Kocová.