VIDEO: Vdova po Schelingerovi ukázala jeho třicet let nepranou košili

"To je košile, kterou hodil do špíny, když jel do Bratislavy," vysvětlí Schelingerová, která se před kamerami náležitě dmula pýchou, jelikož se jí povedlo uchovat jedinečnou vzpomínku.

"Byla bílá, ale lety už zežloutla. Tohle je i původní igelit. Větrala jsem ji až teď, než jsem šla sem," objasní žena někdejší rockové hvězdy, která by letos oslavila 60. narozeniny. "Kdykoliv si k ní přivoním, stále cítím Jirku."

Jitka Poledňáková Schelingerová v Show Jana Krause

Jitka Poledňáková Schelingerová se v průběhu rozhovoru s Janem Krause rozpovídá i o okolnostech tragické smrti manžela v Bratislavě, kde zemřel poté, co skočil do Dunaje. "Jiří skočil a o tu hladinu si zlomil vaz," vysvětlí.

"Já jsem měl k Jiřímu sympatie. Měl takový chraplavý hlas, to bylo za komunismu něco zvláštního," přizná moderátor.

Jitka Poledňáková Schelingerová rovněž prozradí příběh, jak se seznámila se známým zpěvákem, i to, jak ji ohromil pohotovým konstatováním, že "dneska zrovna nemám volný byt".

Jiří Schelinger zemřel 13. dubna 1981 v Bratislavě ve svých třiceti letech. Jeho tělo tehdy vylovili z vody u osady Bodíky na Slovensku ve značném stupni rozkladu. Protože nebylo prokázáno cizí zavinění, byla jeho smrt uzavřena jako nešťastná náhoda.

To, že jeho tělo nebylo nikdy identifikováno nikým z jeho rodinných příslušníků či alespoň známých, vedlo některé jeho fanoušky k domněnce, že skok přežil. A teď žije někde v ústraní. Jeho tělo je podle oficiální zprávy uloženo na hřbitově v pražských Olšanech.

V Show Jana Krause na Primě večer vystoupí i zpěvák Xindl X či herečka Dana Batulková.