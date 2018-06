VIDEO: Vdávat se můžete i v toaletním papíru

Na pláži v Tel Avivu bylo k vidění mnoho krásných svatebních šatů. To, co vypadalo jako krajka, byl ovšem obyčejný "toaleťák."

"Napadlo mě, co by se všechno dalo udělat z toaletního papíru, tak jsem to zkusil," řekl módní návrhář Ran Tzuriel.

Přehlídka papírových svatebních šatů byla naplánována na kouzelné datum 9. 9. 2009, kdy se očekával mnohonásobný nárůst svateb. Toto datum je totiž i podle numerologů pro svatby ideální. čtěte 9. 9. 2009: Češi se k oltáři nehrnou, v cizině nabízejí levné sňatky.

Nevěsta, která by si chtěla ve svůj velký den obléct šaty z toaletního papíru, musí ovšem dávat dobrý pozor na předpověď počasí. V dešti tyto róby totiž nevydrží dlouho. V Tel Avivu, kde předvádělo šaty 12 modelek, bylo slunečno, takže kolekce papírových šatů vynikla v celé své kráse.

"Je to vzrušující, protože tohle je umění v pravém slova smyslu," řekla návrhářka Dorin Atias.