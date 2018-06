Vánoce slavných: úprk, smutek ze ztráty blízkých i přání v italštině

Jiří Vejdělek, režisér

K Vánocům přistupuji s předsevzetím nějak je přežít, a nepřežrat se každý den do bezvědomí. Jinak moc Vánoce rád nemám a těším se, až to povinné veselí skončí. Už celé roky mám zakázáno, abych jakékoliv dárky dostával, protože nechci lidi ve svém okolí uvádět do stresu. Vánoce nemám rád i z toho důvodu, že někteří mí blízcí ubyli zrovna na Vánoce, takže nemáme doma takovou chuť slavit. Pro nás je to mnohdy období smutku a vzpomínání. Ale vždy se to snažíme zařídit tak, aby to bylo období veselého vzpomínání.

Alena Šeredová, modelka

Naše Vánoce nevypadají jako v každé rodině, protože jsme o svátcích rozcestovaní. Jeden den jsme v Itálii, druhý zase v Praze. Letos to přehodíme. Tradice se snažíme nemíchat. Když jsme v Praze, tak máme kapra a salát, když jsme v Itálii, tak máme to, co všichni. Kapr by se v Itálii špatně sháněl.

Petra Faltýnová, modelka

Mám pocit, že se v Čechách nedá v předvánoční době vůbec pohybovat. Nastává hysterie, nákupní mánie a nevím co všechno. Autem se člověk nikam nedostane, všichni jsou protivní. My jsme si loni vyzkoušeli být na Miami a jsme v klidu. Od teplého počasí přes trenýrky až po Jingle Bells. Budeme v Americe.

Bára Basiková, zpěvačka

Naše Vánoce budou v duchu českých tradic, protože miluju české Vánoce se všemi českými zvyky a koledami. Těším se především kvůli našemu Theodorovi, kterému je teď tři a půl. Nejdůležitějším momentem bude ta jeho radost. Snažím se, aby koledy se mnou zpívala celá rodina, ale přinutit je je někdy velmi těžké. Zkusím to letos.

Jana a Jiří Adamcovi, moderátorka a režisér

Naše Vánoce jsou česko-slovenské, protože tu mám rodiče. Nedržíme žádné speciální zvyky, spíš se to točí kolem toho, jak probíhá Štědrý den. Je to spíš taková klidná atmosféra, kdy domem voní vaření a pečení. Dodržujeme snad jen koledy. Náš syn je miluje natolik, že si je pouští i v červenci. U nás je to skutečně festival obžerství.

VIDEO: Jak slaví Vánoce české celebrity Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Lucie Bílá, zpěvačka

Rozhodně bych už nechtěla trávit Vánoce mimo domov. Jednou jsem byla na Štědrý den v Hamburku, jednou taky na Floridě a ozdoby na palmách nejsou nic pro mě.

Ivana Chýlková, herečka

My nemáme Vánoce. My před nimi utíkáme.

Marta Jandová, zpěvačka

Chceme si k štědrovečernímu stolu sednou upravení, třeba v saku a košili. Trávím je s přítelem a rodinou. To jsou pro mě Vánoce. Chci, aby to doma hezky vonělo, aby bylo cukroví, kapr a cukroví.