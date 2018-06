VIDEO: V ulicích zasahuje anděl strážný, přivolala ho Prima

Do českých ulic se snesl anděl strážný. A to doslova. Figurant, který jako anděl vypadá, vyrazil do ulic větších měst a hodlá pomáhat tam, kde je zrovna potřeba. Za celou akcí stojí TV Prima.