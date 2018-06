VIDEO: V Německu vystavili 1250 hajlujících trpaslíků

Německý umělec a prezident Norimberské akademie výtvarných umění uspořádal výstavu zahradních trpaslíků přímo na náměstí v bavorském Straubingu. Podařilo se mu to poté, co byla jeho umělecká instalace dvakrát zakázána místní správou s odůvodněním, že uhlídat takovou výstavu by bylo pro město příliš nákladné. Nakonec vše zachránil soukromý sponzor, který zaplatil 28 tisíc eur za instalaci a pětidenní ochranu trpaslíků ve Straubingu.

Kontroverzní výstava hajlujících zahradních trpaslíků ve Straubingu vzbuzuje rozporuplné reakce. Někteří mají obavy, aby dílu rozuměly i děti. "Nevím, možná je to zajímavé pro mladé lidi. Ale kde je ta hranice, která říká, co je dovoleno a co je zakázáno. Děti by si mohly myslet, že je legrační takhle se zdravit," řekl jeden z kolemjdoucích.

Jiní se diví, proč se tato otázka stále řeší. "Nevím, proč by Němci měli být stále trestáni za něco, co se stalo před šedesáti nebo sedmdesáti lety. Proč za to mají stále platit? Jak ještě dlouho? Samozřejmě vím, že to nebylo správné, co se tehdy stalo," řekl asi šedesátiletý kolemjdoucí.

"Nemůžu být oblíben všemi. Pokud svou práci dělám správně, musí být kontroverzní. Je to součást umění," řekl Ottmar Hörl, jehož hajlující trpaslíci se dostali dokonce před soud. Norimberští soudci projednávali, zda není provokativní dílo protiprávní propagací nacismu. Profesor Hörl ale trpaslíky vytvořil jako parodii na německou "panskou rasu" pro letošní umělecký veletrh v belgickém Gentu.

"Kdybych si 'super rasu' dovolil zkarikovat do trpasličí podoby v roce 1942, nacisti by mě popravili," diví se nařčení z propagace nacistické ideologie umělec.

Jeho příští výstava v roce 2010 by měla být méně kontroverzní. Hodlá vystavit 300 lachtanů před vodním muzeem v Muelheimu.