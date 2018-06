VIDEO: V Madridu závodili muži v běhu na vysokých podpatcích

Závod byl rozdělen do dvou částí. Nejprve proběhla vylučovací, při níž museli soutěžící proběhnout uličkou na vysokých podpatcích co nejrychleji. Ti, co se v tomto běhu umístili na prvních deseti místech, postoupili do druhého kola, které už bylo trochu komplikovanější.

Muži se museli během trasy postupně oblékat na různých stanovištích. Nejdřív nasadili paruku, pak namalovali rty, následovaly dámské šaty a nakonec nezbytná kabelka.

Jako první proběhl cílovou páskou Španěl jménem Miguel, který si tak vydělal v přepočtu kolem 10 tisíc korun. Závodníci na druhém a třetím místě pak získali po pěti tisících.

Nadšený vítěz považuje tento úspěch za druhou nejlepší věc ve svém životě. "Je to neuvěřitelné. Je to ta nejlepší věc, která se mi stala za celý můj život. Tedy po mé svatbě. Svatba byla nejlepší," řekl Miguel.

Každoroční závod mužů na podpatcích se ve španělském Madridu pořádá v rámci týdenních oslav ve čtvrti homosexuálů Chueca.

"Miluji tuhle slavnost. Jsou to skvělí lidé. Jsou velmi oddaní a nikdy nevyhledávají spory. A každý je svůj. Jsou takoví, jak je Bůh stvořil a to je celé," řekla pravidelná návštěvnice oslav Pilar.