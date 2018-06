VIDEO: V Maďarsku proběhla soutěž v zabíjení prasat

V městečku Napkor na severovýchodě Maďarska proběhl už devátý ročník zabijačkové soutěže. Krvavé hry se zúčastnilo 29 týmů, z nichž každý zabil jedno prase. Hodnotila se nejen rychlost zabití, ale i jak se zbaví štětin a kůže.

Celý festival začíná ještě před rozedněním. Soutěžící posíleni domácí pálenkou ve vteřině zabijí svá prasata a soutěž začíná.

I tady se ovšem dodržují určitá pravidla. Metody usmrcení prasete se změnily po vstupu Maďarska do EU. "Za starých časů jsme dostávali pálenku. Pili jsme ji na začátku a byl to pro nás takový druh podpory. Prase jsme pak zabíjeli nožem, ale jak jsme s ním bojovali, bylo celé pobodané. Dnes je to jinak. Prase je pod sedativy, pak ho střelíme do hlavy, takže netrpí," řekl jeden ze soutěžících řezníků Ferenc Tudlik.

Z mrtvého prasete nic nepřijde nazmar. Dělají se jitrnice, jelita, tlačenka, ostré párečky, nohy se udí, z krve se vaří polévka, která je v zimním ránu výbornou snídaní pro všechny.

"Začalo to s bývalým starostou města. Ten se se svými přáteli scházel a při té příležitosti zabili vždy několik prasat. Dnes je tento festival velmi oblíbený," řekl pořadatel Miklós Tamba.

Podle něj je hlavním smyslem festivalu dát příležitost řezníkům, aby ukázali své lokální tradice a pochoutky. Letos přijeli i řezníci ze sousedních zemí, hlavně Maďaři žijící v Rumunsku a na Slovensku. "Přišli jsme sem, abychom oživili naše tradice a ukázali, jak umíme dělat párky v Transylvánii. Chceme ukázat, jak to Maďaři dřív dělali," řekl Szabolcz Szucs z rumunského týmu.

"Dřív bylo v našem městě víc lidí, co zabíjeli prasata. Teď je to horší, ale ta tradice je tam pořád a každý rok mezi Vánocemi a Velikonocemi dost lidí zabijačku doma dělá," řekl Karoly Molnar ze Slovenska.

Festival končí vepřovými hody za doprovodu hudby a zpěvu a vyhlašuje se nejlepší klobása, nejlepší pálenka i nejhezčí design stánku.