VIDEO: V Japonsku měla premiéru robotická herečka, Thálii by nezískala

Hvězda tokijského jeviště se jmenuje Geminoid F. Zní to jako umělecké jméno excentrické herečky, ale je to název androida, který se představil na dvoudenním uměleckém festivalu v Tokiu.

Robotická herečka vystoupila ve hře Sayonara. Její výkon byl plochý a poněkud strnulý, ale režisér si ji pochvaluje. "Pro mě jako režiséra není nic lepšího než robotický herec. Všechny herecké problémy se dají nakonec vyřešit, když tomu věnuji dost času. A diváci je vždy rádi vidí hrát," řekl režisér Oriza Hirata, který roboty zapojil do představení už v roce 2008.

Zároveň ale uklidnil živé herce, aby se o svou práci nebáli. "Neznamená to, že roboti nahradí na jevišti lidi. Spíš je to nový typ herce, který se dostává do divadelního světa," dodal Hirata s tím, že roboti přilákají do divadla nové publikum.

Ačkoli mají robotičtí herci zatím problémy s mimikou i pohybem, jejich vývojář Hiroshi Ishiguro věří, že už brzy vytvoří důstojnou náhradu skutečného herce. "Android může vypadat stejně jako lidský herec. Ale navíc můžeme vytvořit technicky kvalitního herce, který umí hrát, pohybovat se i mluvit," řekl Ishiguro.

Geminoid F se svou živou předlohou

Podle diváků i živých hereckých kolegů ale může tento robot vždy hrát zase jen robota bez života. "Měla jsem pocit samoty. Je tam velký odstup. Robot je zvláštní, protože má hlas, ale není tam cítit něco jako lidská přítomnost," řekla americká herečka Bryerly Longová, která hrála v představení Sayonara.