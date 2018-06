VIDEO: V japonském akváriu už naděloval Santa Claus

Formace, kterou ryby v akváriu utvořily byla zeleně nasvícena a měla znázorňovat vánoční stromek. I když někteří návštěvníci hledali v rybičkách stromek marně, jiní byli nadšeni. "Nechápu, jak to udělali, ale ono to skutečně vypadá jako strom," řekl jeden z návštěvníků akvária Tetsuya Hanjo, který byl spokojený i s cenou. Vstupné do celého vodního parku zahrnující všechny atrakce vyšlo v přepočtu na 500 korun.

"Bylo to nádherné, ale nejsem si jistý, jestli to vypadalo jako strom," řekl Takeroni Endo. Jiný návštěvník řekl, že byly momenty, kdy všechny ryby dohromady připomínaly vánoční stromek, ale dlouho to nevydrželo, protože se stále pohybovaly.

V mořském ráji, jak se tomuto japonskému akváriu říká, svou show předvedlo asi 50 tisíc rybiček za zvuků písně All I Want For Christmas Is You od Mariah Carey.

Jak donutili tvůrci atrakce ryby plavat pohromadě a vytvářet různé tvary? Tajemství tkví samozřejmě v krmení. Zařízení vypouští dávky potravy na určitá místa v určitý čas. Aby hejno vytvořilo dojem stromku, dali ošetřovatelé hodně potravy nad ryby a ony plavaly rychle nahoru, takže vytvořily tvar šišky. Efekt byl dotvořen použitím zeleného a bílého světla, v němž se rybky krásně třpytily.

Ať už diváci v akváriu viděli strom nebo ne, rybí show je doslova nadchla. "Japonsko je ostrov obklopený mořem, takže mi to připadá jako skvělý nápad, znázornit vánoční strom pomocí ryb," řekl Kei Aoki.

Rybky znázorňující vánoční stromek nebyly jedinou atrakcí. Japonské akvárium navštívil i Santa Claus, aby obdaroval bílého delfína. Nakonec se na něm i trochu povozil.