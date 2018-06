VIDEO: V Číně postavili Disneyland z ledu

Čínský Disneyland byl postaven výhradně z ledu a sněhu v městě Harbin na okraji Sibiře, které je jedním z nejchladnějších míst v Číně. Teploty tu v těchto dnech klesají až 27 stupňů pod nulu.

Ani taková zima ale neodradila návštěvníky letošního festivalu ledu a sněhu, aby se ponořili do řeky Songhua, která městem protéká.

Zimní plavání je v severní Číně velmi populární hlavně mezi lidmi středního věku a staršími. Všichni plavci věří, že jim pomáhá posilovat imunitní systém. "Bylo období, kdy jsem byla poměrně slabá, měla jsem špatné nohy. Ale od té doby, co plavu v ledové vodě, se cítím šťastnější a zdravější a snadno vyjdu třeba do čtvrtého patra," řekla pětašedesátiletá důchodkyně Li Guizhen, která začala plavat před osmi lety.

Většina plavců na sobě nemá nic víc než plavky, čepici a brýle. Někteří ovšem plavou v rukavicích a ponožkách. "Je to taková bodavá bolest, jako když vám pomalu zapichují jehly do těla. Ale to jen zpočátku. Pak už je to dobré, protože přijde znecitlivění," řekl další z plavců.

VIDEO: Ledové plavání v Číně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu



"Někteří lidé říkají, že plavání v ledové vodě nestudí. To je lež. Studí to opravdu hodně. Ale když to překonáte, cítíte se potom báječně," řekl pravidelný plavec Wang Ying, který se v ledové vodě místní řeky potkává i s ruskými otužilci, kteří bydlí kousek od hranice.

Ledový festival je v Harbinu pořádán už 26 let a trvá od doby, kdy napadne sníh až do únorové oblevy. Každoročně ho navštíví miliony turistů z celého světa. Kromě Disneylandu jsou k vidění obří sochy, repliky známých budov a monumentů v noci zářící barevnými světly umístěnými uvnitř ledových kvádrů.