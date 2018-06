VIDEO: V Argentině volili královnu tanečnic u tyče

Nejtalentovanější tanečnice z celé Jižní Ameriky se sešly v Buenos Aires, aby předvedly své umění a ucházely se o korunku Miss Pole Dance.

Všechny dívky přijely dokázat, že tanec u tyče je umění, které vyžaduje hodiny náročného tréninku a je třeba ho brát vážně.

Titul nejlepší argentinské tanečnice u tyče získala Viviana Moralesová, kterou prý cena inspirovala k ještě tvrdšímu tréninku.

Absolutní vítězkou se stala Elizabeth Munozová z Peru, která byla korunována královnou všech jihoamerických tanečnic u tyče. "Jsem velmi dojatá. Je to úžasný pocit, splnil se mi velký sen. Stálo mě to hodně dřiny a odhodlání. To je možná ještě důležitější než talent, udělat vše proto, aby se vaše sny splnily," řekla Munozová.

Obě vítězky se zúčastní mistrovství světa v tanci u tyče, které se uskuteční v říjnu 2011 v Maďarsku.