VIDEO: V americkém seriálu si udělali legraci ze slovenské hymny

Farma R.A.K. je komediální seriál o mladých nadaných teenagerech. Hlavní hrdinka, jedenáctiletá Chyna, má výjimečný hudební talent, hraje na jedenáct nástrojů a právě nastoupila na střední školu.

Hned první den potká Olivii, která má fotografickou paměť a je jakoby lidským počítačem. Pamatuje si všechno, co kdy četla nebo slyšela. Dvojici kamarádek ještě doplňuje umělecky nadaný Fletcher, který je do Chyny tajně zamilovaný.

Právě Olivie se v 18. epizodě s názvem America needs TalANT snaží Chynu přesvědčit, aby v talentové soutěži zazpívala slovenskou státní hymnu. Tvrdí, že je rázná a energická, a sama ji předvede.

"Je mi líto, ale to nemůžu udělat. Nikdy nebude tak dobrá jako verze od Celine Dion," prohlásila Chyna po jejím výkonu.

Přestože má video hlavně pobavit a zhlédlo ho už více než 30 tisíc lidí, podle některých komentářů jde o nemístnou legraci ze státní hymny.

"Uvědomuji si, jak to může být urážlivé pro Slováky. Omlouvám se, přestože já jsem to video nedělal, jen jsem ho nahrál. Prosím, nezlobte se na celou Ameriku nebo herce, ale může za to Disney," napsal s trochou nadsázky na internetu uživatel, který ukázku na web pověsil.