VIDEO: Jsou tlustší národy než Češi, říkají hokejisté Hamrlík a Klepiš

"Odpočíval jsem tři týdny, dával si tataráky i knedlíky, ale teď už musím zase trénovat na další sezonu. Tréninky mám nejdřív jednou denně, pak dvakrát a do toho se spí. Jediný volný den je sobota, a kdybych se v neděli přežral, v pondělí ráno by mi to moc nepomohlo," řekl iDNES.cz sedmadvacetiletý hráč ruské Ufy Jakub Klepiš, který s kolegou Romanem Hamrlíkem zaštítil program letního cvičení pod širým nebem v pražských Žlutých lázních.

To nová posila Washingtonu Hamrlík se ve svých sedmatřiceti letech musí hlídat ještě víc. Léto si tím ale pokazit nenechat. "Vrátil jsem se z dovolené v Turecku, kde jsem byl s rodinou a dcerou. Užili jsme si to. Každý samozřejmě máme rádi dny obžerství, lhal bych, kdybych řekl, že ne, ale už dva měsíce trénuju, takže se opět musím hlídat," přiznal Roman Hamrlík.

Hokejisté Jakub Klepiš a Roman Hamrlík a miss Kateřina Sokolová

Hokejisté oproti široké veřejnosti, která se snaží shodit pod dohledem trenérů, mají výhodu, že za nejrůznější tělesná měření a jídelníček vypracovaný na míru nemusí nic platit. Vše je součástí jejich tréninkových plánů, které jim vypracovávají zkušení experti na výživu a pohyb. "Společně s Romanem a Patrikem Eliášem teď máme svého osobního trenéra, takže chodíme běhat, skákat do schodů... Je toho hodně," uvedl Klepiš.

"Pokud jde o stravu, je to většinou individuální, protože každý máme rádi něco jiného. U mě jsou to vločky s mlékem, lehký oběd v podobě salátu, hodně těstovin, rýže a masa. Pochutnám si na kvalitním sushi, ale i na dobrém guláši od maminky," dodal rozzářeně Hamrlík.

Zlínský rodák, který opustil kanadský Montreal, nyní buduje kondici pro Washington, který hokejistovi za nadcházející dvě sezony vyplatí dohromady sedm milionů dolarů. V praxi to znamená, že se pomalu musí připravit na další stěhování, na které je za svou kariéru zvyklý. Místo bydliště měnil už šestkrát. "Když je rodina, tak je to trochu komplikovanější, ale zase to bude něco nového. Myslím, že to k hokeji patří," myslí si hokejista, který bude bruslit k Stanley Cupu po boku slavného Alexandra Ovečkina.

Hokejisté Jakub Klepiš a Roman Hamrlík zaštítili letní cvičení v pražských Žlutých lázních. Akci moderovala Eva Decastelo.

A jak jsou na tom s kondicí Češi oproti jiným národům? Podle našich hráčů zatím dobře. "Kdybych to měl srovnat s Amerikou a Ruskem, kde jsem byl já, tak všude je to trošku jinak. Někde lepší, někde horší. Ale každý by měl na sobě trochu pracovat, hlavně pro zdraví," odpovídá diplomaticky Jakub Klepiš.

"Myslím, že jsme na tom dobře. Určitě líp než Američané nebo Kanaďané. Oni jsou hodně pohodlní, jídlo si nechají vozit až do obýváku," shrnuje Roman Hamrlík.