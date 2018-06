VIDEO: Trávníček se učí létat. Zbavíte se strachu, říká

"Mně se to vepředu líbilo, protože mám pocit, že to řídím. Zážitek je to ohromný. Ty přístroje sice člověka zmatou, je jich tam nějak moc, ale je to autentické a člověk se cítí jako v opravdovém letadle," vylíčil zážitek iDNES.cz.

Strach Nejčastější fobií je strach z létání

Pokud by Trávníček chtěl okusit pilotování i ve skutečnosti, pochopitelně by musel absolvovat daleko náročnější trénink, který se počítá na několik desítek hodin a který zahrnuje i spoustu vyšetření. Nezbytností jsou pak i znalosti z aerodynamiky a mechaniky letu, leteckých předpisů, navigace či meteorologie.

Známý herec přiznal, že toho ve svém životě nalétal hodně a do sbírky zážitků bohužel patří i chvíle, kdy mu nebylo zrovna dvakrát dobře. "Jeden zážitek mám z Řecka. U letadla mělo dojít k odletu, ale najednou jsme viděli, jak na plochu přišli piloti i stevardi. Podívali se na ty motory, rozhodli rukama a šli pryč. Tak to byla chvíle, kdy jsem řekl, že tam nevlezu," vzpomínal Pavel Trávníček.

Kdyby si měl vybrat mezi vzduchem a pevninou, přednost by dal stejně oceánu. "Chtěl bych zažít plavbu na velké nebo malé jachtě," dodal.