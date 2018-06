VIDEO: Trapas na castingu Robina Hooda utnul až drsný vyhazov

"A jejda... Bude legrace...," komentovali Koběrského příchod Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup. A nemýlili se. "Já jsem... číslo," snažil se ironicky vtipkovat zpěvák.

To nejlepší ale přišlo poté, co zazpíval ukázku písně. "Nejste úplně ztracenej...," chtěl Koběrského pochválit Soukup. "Ztracenej nejsem, to doufám poznáte rozdíl," oponoval kandidát na Robina Hooda. "V rytmu jste se nám trochu ztrácel," vyčinila mu Osvaldová. "Nejsem Ztracený. Ztracený je Marek," pokračoval. "To je pak Koběrský," nahlédla do podkladů Osvaldová. "Koběrský, s dlouhým a tvrdým. O mně by si někdo mohl myslet, že jsem Polák, ale nejsem, protože Koběrský by bylo s krátkým a měkkým," nesmyslně vysvětloval zpěvák.

Jiří Koběrský (vpravo) přišel na casting "naložený"

Trapné vystoupení v tu chvíli ale ještě neskončilo. "Já se omlouvám, zvoní mi telefon," pokračoval nepokorně Koběrský a přiložil přístroj k uchu. Šokovaná a udivená Osvaldová se zmohla jen na záchrannou větu: "Volají asi z Hollywoodu, abyste nejezdil."

V ten okamžik ale přetekl pohár, nejvíc to bylo znát na režisérovi Ďurovčíkovi, který se do Koběrského pořádně obul. "Víte co, pane Koběrský, já s člověkem tohoto typu nerad spolupracuju, takže děkuji pěkně," řekl zvýšeným hlasem. "Vy musíte vycítit hranici, kdy se vám snažíme naznačit, že musíte jít dál," dodal poučně. "Zazdil jste šanci zbytečným show, vy umíte to, co umíte. Kdybyste se vykašlal na balast, mohl byste to mít v kapse," shrnula nepovedené vystoupení Osvaldová.

Z role ale Jiří Koběrský nevystoupil ani po vyhazovu z castingu. "Robin Hood byl ten, co neposlouchal. Byl ten, který bojoval sám za sebe, byl rebel," a ukázal na své tričko se stejným nápisem. Diváci uvidí tento výstup v neděli.

Robin Hood - Cesta ke slávě je talentová show, jež si dala za cíl najít osazenstvo pro nový muzikál. To, co se při podobném výběru běžně děje, je nyní divákům zprostředkováno jako reality show. Průvodci pořadu jsou kromě odborné poroty a autorů muzikálu Martina Kociánová a Petr Vondráček.