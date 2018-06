VIDEO: Těhotná Medková naposledy na mole, ovšem jen do porodu

Medková se nechala přemluvit a předvedla na Občanské plovárně značkové oblečení. Do plavek ale už nešla. V tomto směru ji zastoupila například Agáta Hanychová, která po otištění nelichotivých fotografií, které odhalily celulitidu, hubne pomocí přístrojů řízených počítačem a podstupuje pravidelně lymfomasáže.



Agáta Hanychová ukázala, že už začíná hubnout

Otcem dítěte půvabné blondýnky, jehož pohlaví nechce prozradit a říká mu pracovně Kamil, je fotbalový obránce Radoslav Kováč. Po něm se samozřejmě bude jmenovat i jeho potomek. Příjmení dokonce nedostane koncovku -ová ani v případě, že se narodí holčička. "Mně se Kovač pro holku moc líbí, jinak to nechci," říká Medková.



Klára Medková byla na mole i přes postupující těhotenství v podpatcích

Se svatbou rozhodně spěchat nebude, chce si ji užít bez vzdouvajícího se bříška. Už teď ale ví, že na ní nebudou chybět její kamarádky Kateřina Průchová a Pavla Hrbková. Medková si je přeje mít i za kmotry miminka. Mrzí ji jen, že nevyšly společné plány tří nerozlučných kamarádek, a sice, že budou mít děti v podobný čas, aby mohly společně jezdit s kočárky.

V Česku se modelka zdrží až do porodu, do Moskvy za svým partnerem už se nevrátí. Naopak přijede on za ní. "Kluci budou mít volno, tak můžeme být spolu doma. Zůstanu tady ještě prvních pár měsíců po porodu a pak se uvidí, kde se usadíme, o tom rozhodne Radkovo angažmá," říká čtyřiadvacetiletá Medková.



Eva Aichmajerová a Petr Vojtíšek na akci, kterou moderoval Libor Bouček

Party ve zlatém duchu, kterou moderovala Eva Aichmajerová a Libor Bouček, přinesla i peníze pro UNICEF.



Fotografie Evy Aichmajerové od Petra Vojtíška se vydražila za pětadvacet tisíc korun

Zarámovanou titulní fotografii svlečené Evy Aichmajerové totiž vydražil manžel Marty Peškové, majitelky módní značky Denny Rose za 25 tisíc korun. Během večera zazpívala Helena Zeťová, avízovaný Jaroslav Bednář, v tuto chvíli již její expřítel, nedorazil. Údajně kvůli přítomnosti Zeťové odmítl pozvání své sestry Gabriely Bendové, která má co do činění s předváděnou značkou Tommy Hilfiger.