VIDEO: Těhotná Basiková vesele přibírá, zhrzená Hanychová hubne

"Skoro tady bydlím," prohlásila modelka na třetích narozeninách smíchovského salonu na hubnutí. "Nemám to sem teď naštěstí daleko, a tak sem chodím v podstatě v pyžamu a nenamalovaná, prostě tak, jak ráno vstanu. Mimochodem oceňuji, že mě v takovém stavu zaměstnankyně poznají a navíc se mě neleknou," dodala se smíchem. - vše o hubnutí čtěte zde

Návštěvami salonu nepřímo přiznává, že ani sama není se svou postavou spokojená, ale že se rozhodla s tím něco dělat. "Vsadila jsem na metodu bailine a lymfatické masáže, shodit fakt musím." - čtěte Hanychová zuří: vyfotili ji, když se opalovala nahoře bez



Agáta Hanychová při hubnutí

Bára Basiková, která je ve svých pětačtyřiceti letech v pátém měsíci těhotenství a jež je tváří Pretty Woman Figure, bude svému salonu nějaký čas nevěrná. Po porodu se ale prý určitě stane opět pravidelnou zákaznicí. "Na salon nedám dopustit, nikdy jsem neměla tak dokonalou figuru jako po bailinu. Navíc mě baví to, že se dá hubnout bez námahy, jen tak vleže. Kila, která těhotenstvím naberu, budu rozhodně shazovat tady," říká Basiková, jež je zatím těžší o pět kilo.

Miminko se přihlásí na svět začátkem dubna a zpěvačka počítá s tím, že se může s termínem porodu trefit i do narozenin svých prvorozených dvojčat, dnes téměř sedmnáctiletých dcer Anny a Marie. "Holky se narodily na apríla, když si tedy miminko pospíší, budu mít tři aprílové děti," říká s úsměvem. A jak se na sourozence téměř dospělá dvojčata těší?

"Holky jsou bezvadný, informace o tom, že čekám mimčo, je vůbec nezaskočila, naopak z ní měly radost. Stejně jako když jsem jim oznámila, že mám o patnáct let mladšího přítele. To řekly jen: no a co má bejt? Těší se moc, budou to určitě skvělé chůvy. Jen si říkám, že až půjde to malé do první třídy, bude jim čtyřiadvacet a možná už budou mít svůj život a nebudou s námi bydlet," přemítá Basiková.

Brala by i dvojčata, nebo další dceru

V tuto chvíli je ale zatím čtyřčlenná rodina pohromadě a chystá se na příchod pátého do počtu. Nezbytné budou drobné úpravy v bytě a samozřejmě nakoupení výbavičky. Na to se zpěvačka těší ze všeho nejvíc. "Za mých mladých let toho moc v obchodech nebylo, teď se těším, že si to vynahradím."



Bára Basiková popřála salonu, který navštěvuje

Jestli se budou vybírat věci v růžové, či modré barvě, se neví. Pohlaví miminka totiž šťastní rodiče znát nechtějí. Kdyby si Basiková mohla vybrat, brala by další holčičku, dokonce by se nebránila ani dalším dvojčatům. Svému manželovi, o patnáct let mladšímu producentovi Petru Polákovi by ale ráda dala syna. "Každý chlap chce syna, pokračovatele rodu, to je jasné. Tentokrát dvojčata nevyšla, je tam jenom jedno a budeme šťastní za to, když bude zdravé." - čtěte Zpěvačka Bára Basiková čeká v pětačtyřiceti třetí dítě

Zdraví matky i plodu bylo také důvodem, proč Basiková těhotenství tak dlouho tajila. Čekala, až bude mít po všech potřebných vyšetřeních a ubezpečila se, že její těhotenství probíhá bez problémů a jakýchkoli komplikací. Ranní občasné nevolnosti jsou už dávno ty tam a zpěvačka může i pracovat.

"Skončila jsem samozřejmě už v divadle, musela jsem odvolat několik koncertů. Jezdím ale nadále se svým komorním vystoupením po republice, v pátek budu například zpívat a povídat si s diváky v chebském divadle. A v neděli mě čeká krásná práce, koncertní verze muzikálu Jesus Christ Superstar v Hudebním divadle v Karlíně," uzavírá Basiková.