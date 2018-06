VIDEO: Supermarket pro osamělé nabízí široký výběr partnerů

Supermarket "Hledám tě" s nabídkou partnerů má velmi přísná pravidla. Kdo zde chce vystavit svou fotku se jménem, věkem, adresou a výší příjmu, musí kromě zaplacení poplatku za registraci ve výši asi 60 korun projít přísným pohovorem.

Zákazník supermarketu má tak záruku, že se za fotkou sympatické mladé ženy neskrývá starší muž s nekalými úmysly, což se při internetovém seznamování může snadno stát. čtěte také Podvodník se vydával za Nikolu, invalidu okradl přes internet o milion.

Supermarket pro osamělé byl v Pekingu otevřen před třemi měsíci a za tu dobu přilákal víc než tisíc klientů. Nový způsob seznamování už zaznamenal i první úspěchy. Podle manažera supermarketu se tu dalo dohromady už 50 párů.

"Samozřejmě bych tu ráda našla svou druhou polovičku. Ale když se to nestane, doufám, že tu potkám nové kamarády. Jsem učitelka, takže okruh lidí se kterými se stýkám, je omezený. Tady si rozšířím kontakty díky kterým pak třeba najdu tu druhou polovičku," řekla pětadvacetiletá Qu Hui, která jako ostatní zákazníci oceňuje supermarket jako místo, kde může bezpečně a v příjemném přátelském prostředí potkat nové lidi.

Do supermarketu přicházejí lidé sami nebo s přáteli a často se tu objevují i matky, které se snaží dostat své ratolesti do chomoutu. "Je tady mnoho hezkých žen. Podle tradičního čínského pohledu by žena měla být milá a zodpovědná a měli bychom spolu dobře vycházet. Moje matka říká, že jsem sám proto, že jsem vybíravý. Já si ale myslím, že jsem ještě nepotkal tu pravou," řekl Wang Jiaohong, který netradiční seznamku navštívil se svou matkou.

Vznik podobných seznamek podporují i zprávy čínských médií, které varují před nedostatkem nevěst. V roce 2020 by mělo být v Číně až 24 milionů mužů v produktivním věku bez partnerky. Podle čínských vědců to je důsledek "politiky jednoho dítě" a s tím souvisejících potratů děvčat. čtěte také Ultrazvuková vyšetření slouží Číňanům k drsné regulaci počtu narozených holčiček.