VIDEO: Šu..li spolu Mája a Vilík? zjišťoval Železný od Drtinové

Šlo o sehranou scénku, při níž si moderátoři zkoušeli grafiku a koncept pořadu Události komentáře. Jakub Železný coby moderátor přivítal smyšlenou předsedkyni fanklubu Karla Gotta Danielu Drtinovou.

Ta mu ale odpověděla, že ona je vlastně včelka Mája a na důkaz toho zabzučela. Moderátor se nenechal vyvést z míry a po zjištění, že Vilík Máju stále zlobí, se Drtinové zeptal na sexuální život kreslených hrdinů.

"Zajímalo by mě a myslím, že nejen mě, ale především ty nejmenší diváky, jestli Vilík s včelkou Májou měli něco jako koitus," řekl.

Když Drtinová přiznala, že to slovo nezná, Železný přitvrdil. "Jestli spolu šu..li," zeptal se přímo.

Mírně šokována "včelka Mája" to striktně odmítla, prý takové věci nikdy nedělali. Dvojice pak pokračovala v parodii Karla Gotta, který nazpíval úvodní píseň seriálu. "Nedá se to poslouchat, už by toho měl nechat," prohlásila Drtinová.

K podařené dvojici se přidal také editor pořadu Události komentáře Jan Rozkošný a jako dalšího hosta avizoval Ferdu Mravence. Moderátor prý zjistí, jak je na tom se sexuálním životem tato kreslená postavička.