VIDEO: Střihavka to rozjel i s antibiotiky, Moťovská s kamarádkou

Ačkoli ho již téměř týden trápí viróza a je na antibiotikách, pořádně to tady rozjel. "Dřív jsem řval jako tur, dneska už to neudejchám, ale to neznamená, že přibrzdíme, jedeme dál," povzbuzoval nažhavené publikum.

Že mu to "řve" pořád stejně dobře, ovšem dokázal i svou notoricky známou peckou Země vzdálená od Michala Pavlíčka, kterou zvolil na konci téměř dvouhodinového koncertu jako přídavek.



Pavlíček a Ota Balage se stali kmotry Střihavkovy nové desky a na jevišti se tak po delší době objevila společně formace BSP. Balage přiznal, že si ji pustil hned třikrát za sebou a moc se mu líbí. Aby ale zase tolik nechválil, popíchl kolegu na téma stáří. "Na bookletu vypadáš jako indián a navíc starší než já," nechal se slyšet Balage.

Koncertu si v publiku viditelně užíval například Jiří Langmajer, nechyběla Gábina Osvaldová, Martina Pártlová, Nela Boudová a samozřejmě rockeři Václav Noid Bárta, Petr Janda, Jiří Zonyga nebo Dan Bárta. Ten překvapil novým účesem, shodil totiž dlouhé vlasy a pod svou tradiční kšiltovkou skrývá účes ala mikádo.



Kateřina Moťovská s kamarádkou

Poprvé od zmizení svého manžela, podnikatele Jana Moťovského, se ve společnosti objevila také Kateřina Moťovská. Z nelehké reality, která trvá již čtvrt roku, ji alespoň na chvíli vytáhla její sousedka a kamarádka. "Mám Střihavku jako zpěváka moc ráda, jeho muzika je skvělá. Jsem ráda, že jsem mohla na dvě hodiny díky němu zapomenout na starosti. Hudba je vážně dobrý lék," nechala se slyšet Moťovská.