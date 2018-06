VIDEO: Stříbrný Mr. World Karas ukázal tetování lva na zádech

"Náušnice i piercing v obličeji jsem vyměnil za českého lva na zádech. Můj názor na náušnice, piercing a jakýkoliv jiný styl je pořád stejný - ať si každý dělá se svým tělem co chce tak, aby ho to činilo šťastným. Nikomu do toho nic není," napsal v jedné z odpovědí.

On-line rozhovor Odpovědi druhého nejkrásnějšího muže planety Josefa Karase

Otázky se točily i kolem samotného průběhu Mr. World, který je považován za pouhou přehlídku homosexuálních jedinců. Karas uvedl doměnky na pravou míru: "Velká většina kluků, které jsem potkal na Mr. World, mě příjemně překvapila. Byli to normální kluci, ale vždycky výjimeční v nějakém svém oboru - hasiči, surfaři, fotbalisti, doktoři, herci i modelové," vysvětlil.

Jižní Koreu, kde se finále Mr. World konalo, již znal z roku 2003, kdy tu coby špičkový desetibojař závodil. Čtenáře zajímalo, na co z této éry nejraději vzpomíná. "Jsem rád, že jsem dokázal v atletice umlčet hodně lidí, co tvrdili, že to nedokážu dotáhnout na světovou úroveň. Vždycky spíš reaguji na kritiku, než pochvaly. Je to pro mě jako uhlí do ohně. Nejraději vzpomínám na splnění limitu na MS v Kladně, atmosféra diváků byla krása."

Sprinterka Martina Dostálová a vícebojař Josef Karas v kalendáři Atleti 2008

Josef Karas navázal na úspěchy vítězek minulých ročniků České Miss, které se již poslední tři roky umisťují na Miss Universe mezi nejlepšími patnácti. A Iveta Lutovská se loni dokázala probojovat mezi deset nejkrásnějších dívek světa. "Josef Karas je historicky první vítěz soutěže Mr. Czech Republic, držitel titulu Mr. World Sport a zároveň druhým nejlepším mužem světa. Patří mu naše ohromné gratulace. Věřím, že tento úspěch je motivací pro mnoho dalších mužů v Česku, kteří budou následovat jeho příkladu. Je to rovněž potvrzení toho, že soutěž pro muže má smysl," říká Michaela Maláčová.