VIDEO: Šťastný a Nová se líbají i mimo seriál Ordinace. Co spolu mají?

Šťastný ještě docela nevyšel z bulvárních informací, které tvrdily, že jeho manželství je v rozkladu, že ho manželka opustila a on se utápí v alkoholu. Že zavdává příčinu dalším dohadům o svém soukromí, mu ale ani trochu nevadí.

"Vzhledem k mediálnímu tlaku je mi jedno, jestli na někoho sáhnu a bude z toho mediální kauza. S bulvárem jsem si užil svý a už na to kašlu. Nebudu se vystavovat všanc a samozřejmě nedovolím, aby mě třeba novináři sbírali opilého na ulici. V případě nějakého polibku každý ví, o co jde. My jsme s Veronikou v seriálu partneři a teď jsme na party Ordinace, proto to můžeme dělat. Myslím si, že za mě mluví moje práce. Jestli je špatná nebo dobrá, to nechám na jiných. To všechno kolem je jenom nutné zlo," říká Šťastný.



Jan Šťastný a Veronika Nová

"Na polibku není nic špatného, byla to zábava, legrace, nic spolu jinak samozřejmě nemáme," dodala Nová.

Její seriálový partner mediální tlak ustál a ustála ho i jeho rodina. "S manželkou máme pořád hezký vztah a jsem stále šťastně ženatý, i když mi ty mediální řeči samozřejmě narušily život. Já dělám obor, jaký dělám, takže jsem v podstatě věc veřejná, takže ustojím všechno, protože s tím rizikem počítám, ale manželka je lékařka a moji synové se věnují také jinému oboru. Pro moje okolí, které s tím neumí pracovat, je mnohem těžší se s tím vyrovnat," uzavírá herec.