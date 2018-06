Svým skokem oslavila Virginia Stefanutová z Argentiny Mezinárodní den žen.

Babička sedmi vnoučat se narodila v roce 1929 v Itálii. Do Argentiny se přestěhovala, když jí bylo 21 let. O šedesát let později měla vitální stařenka chuť vyletět nad Buenos Aires a vrhnout se do neznáma.

Skok provedla v tandemu a přistání bylo hladké. čiperná stařenka ihned vyskočila na nohy. A co dál? Zítra zase půjde do práce. I ve svém věku stále řídí továrnu, kterou s manželem založili před desítkami let.