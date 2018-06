VIDEO: Špidla šel do předklonu, na kameru ukázal svůj strečink

10:11 , aktualizováno 10:11

Kandidát do Senátu za ČSSD a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla šel ve studiu iDNES.cz do předklonu. Poté, co se Barboře Tachecí přiznal, že několikrát týdně běhá, předvedl svůj strečink. Podívejte se.