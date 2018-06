VIDEO: Soutěžící na Hoodovi hanila před porotou choreografii

"Mně se ta choreografie upřímně ani moc nelíbí," pronesla dvaadvacetiletá adeptka na roli Mariany poté, co ji Ondřej Soukup upozornil na to, že během svého vystoupení byla poněkud v křeči. "Je to těžké intonačně i na fyzičku," snažila se omluvit Bártová. "To, že vám to někde ujíždělo, dávám čistě za vinu tomu, že se hlídáte, abyste stihla to, na co asi nejste zvyklá," kontroval Soukup.

"Nejodpornější mi byl ten začátek... jsem kopyto," pokračovala soutěžící poté, co se porotci zeptala, jaká část jejího vystoupení jí vadila nejvíc. "Na vás to bylo vidět. Ve vašem podání to vypadá jako v geometrii," přihodila něco ze svého osobitého humoru Gábina Osvaldová.

Jak nakonec Martina Bártová v cestě ke slávě dopadla, bude jasné v neděli večer na Primě. Jisté je, že nešlo o první rebelku konkurzu. Jak jste mohli vidět i na Revue iDNES.cz, ne příliš dobře se zachoval zpěvák Jiří Koběrský, jehož nemístné poznámky musel utnout až vyhazov.

"Ztracenej nejsem, to doufám poznáte rozdíl," oponoval kandidát na Robina Hooda. "V rytmu jste se nám trochu ztrácel," vyčinila mu Osvaldová. "Nejsem Ztracený. Ztracený je Marek," pokračoval. "To je pak Koběrský," nahlédla do podkladů porotkyně. "Koběrský, s dlouhým a tvrdým. O mně by si někdo mohl myslet, že jsem Polák, ale nejsem, protože Koběrský by bylo s krátkým a měkkým," nesmyslně vysvětloval zpěvák.

Robin Hood - Cesta ke slávě je talentová show, která v přímých přenosech bude za pomoci diváků vybírat osazenstvo pro nový muzikál. Formát je podobný soutěži SuperStar či X Factor s tím rozdílem, že kromě zpěvu je důležité i pohybové a herecké nadání.