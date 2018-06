VIDEO: Slováci odkryli chodník slávy, je na něm Svobodová i Bočanová

Odhalení slovenského chodníku slávy věnovaného známým Češkám, které do Aquaparku Tatralandia zavítaly i s dětmi, proběhlo za plného provozu. Vodní komplex, jehož základem je termální pramen, se rozkládá na sedmi hektarech, z čehož vyplývá, že areál v letní sezóně dokáží zaplnit tisíce návštěvníků.

Slováci přijali hvězdy českého showbyznysu s otevřenou náručí. Důkazem byla i hojná účast slovenských novinářů, pro které jsou naše celebrity stejným lákadlem, jako ty jejich. Slováci si navíc často zapínají české televizní stanice, tudíž vědí o zdejším společenském dění téměř vše.

Vendula Auš Svobodová na chodníku slávy v Tatrách

Pravda, jedno jim uniklo. A sice nové manželství Venduly Auš Svobodové, která se provdala za podnikatele Patrika Auše. Kritiku si tak vyslechli především ti, kteří hvězdy do chodníku slávy vyráběli.

"Děkuji za tuhle krásnou poctu, jen mi tam chybí příjmení Auš. To je moje nové příjmení," ozvala se Vendula. "Vadilo by to mému muži, ten by pak sem nechtěl přijet," snažila se zlehčit situaci Auš Svobodová, které moderátor posléze slíbil, že hvězdu opraví a při její příští návštěvě ji znovu odhalí. Může se tak stát brzy, jelikož na Slovensko jezdí kvůli aktivitám Kapky naděje, která začátkem června pomohla zprovoznit novou transplantační jednotku v Dětské nemocnici s poliklinikou v Bratislavě.

Gábina Partyšová se synem Kristianem na chodníku slávy v Tatralandii Leona Machálková odhaluje vlastní hvězdu slávy v Tatralandii Mahulena Bočanová odkryla vlastní hěvzdu na chodníku slávy v Tatralandii

Plochu dlážděnou hvězdnými jmény zaplnily i herečka Mahulena Bočanová, zpěvačka Leona Machálková a moderátorka Gábina Partyšová. Brzy k nim přibude i jméno herce Miroslava Donutila, který zde natáčel snímek Román pro muže.

České hvězdy pobývají ve slovenských Tatrách do pondělí. Zpět domů se vrátí speciální linkou Poprad - Praha, jíž využily i při cestě na Slovensko. Chvíli se mimochodem v letadle zapotily, když se stroj dral do bouřkových mraků, které vyvolaly následnou turbulenci.

Vendula Auš Svobodová v termálním bazénku

"To by byla propagace... Ale poslední," rozprášila strach černým humorem Vendula Auš Svobodová, která, přijela na Slovensko i se synem Jakubem.