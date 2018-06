VIDEO: Slepec překonal ve svém Ferrari rychlostní rekord

Očima slepého zpěváka byl jeho navigátor Volkan Isik, bývalý závodník rallye. Metin měl na helmě přimontovaná sluchátka, z nichž slyšel Isikovy pokyny. Na přistávací dráze byla i manželka zpěváka, která celé dění sledovala.

Metin Senturk je v Turecku velmi populární. Známý je jeho smysl pro humor, kterým nešetří ani své postižení. Teď se zapsal do Gunnessovy knihy rekordů jako nejrychlejší nevidomý řidič.

Zpěvák byl po rekordní jízdě v euforii. "Myslím, že se ten pocit nedá popsat. Jsem opravdu šťastný. Bylo to velmi obtížné, jako tanec se smrtí," uvedl.

Svého prvenství se v dohledné době nechce vzdát. "Opravdu jsme tvrdě trénovali, věřili jsme si a nakonec se nám to povedlo. Rekord nám nikdo nevezme. Kdokoli by se o to pokusil, dostanu ho. Pojedu ještě vyšší rychlostí, o dvacet kilometrů a rekord bude navždy náš," řekl novinářům.

Senturkovi se podařilo překonat současný rekordně rychlou jízdu slepce, kterou se pyšnil bankovní manažer Mike Newman z Velké Británie. Ten jel rychlost 284 km/h. Závod na letišti v Urfě pořádala Světové sdružení invalidů, které založil právě Senturk.