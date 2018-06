VIDEO: Slavného medvěda Knuta v zoo šikanují medvědice

"Kdyby existovalo nějaké nebezpečí, nenechávali bychom ta zvířata spolu," ujišťuje ošetřovatel medvědů Heiner Klös. Rvačky mezi nimi jsou podle něj normální. Tříletému samci ještě schází dostatečná velikost a váha, aby si ve svém teritoriu získal u starších samic respekt, tvrdí Klös.

Knutovi obdivovatelé to ale vidí jinak. Jedna z jeho fanynek s přezdívkou Frühlingsstern (jarní hvězda) na internetu dokonce zveřejnila video, které ukazuje, jak na Knuta zaútočila o 21 let starší samice Kaťuša, až Knut spadl do vody. Když z ní vylezl, cestu mu přehradily čtyřiadvacetiletá Knutova matka Tosca a jednadvacetiletá Nancy, načež Knutovi nezbylo, než se stáhnout na skálu u jezírka.

Fanynky mají o Knuta strach

Frühlingsstern se prý chodí na nejznámějšího německého ledního medvěda dívat téměř každý den a podobné útoky se podle ní stále opakují. "Kdyby tam byla skála, zlomil by si krk," postěžovala si na internetu po shlédnutí videa jistá Gerlinde. "Pokud se nic nestane, skončí Knut s poruchami chování nebo nám umře," přidala se v berlínském deníku Der Tagesspiegel jedna starší čtenářka, která prý kvůli tomu přestala do zoo chodit.

Knut se narodil 5. prosince 2006, Tosca ho ale po porodu odmítla, a tak ho musel krmit ošetřovatel kojeneckou lahví. Medvídkův pohnutý osud a roztomilý zjev z něj udělaly miláčka celého národa a Německo prožívalo doslova "knutománii".

Kdysi bílá chlupatá kulička se mezitím proměnila ve 270 kilogramů vážícího samce, který má podle záměrů zoo ve výběhu převzít roli svého otce Larse. Ten se všemi třemi Knutovými "tyrankami" zplodil několik potomků a v současnosti pobývá v zoo ve Wuppertalu.

Berlínská zoo nyní pro Knuta shání partnerku, se kterou by se postaral o další mláďata. "Intenzivně na tom děláme a hledáme pro něj mladší družku v celé Evropě. Určitě se to podaří, jsme na dobré cestě," prohlásil Klös.