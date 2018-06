VIDEO: Šípek vydal zpověď, Machálková se ale šoku nedočká

Přiznává ovšem, že je spousta událostí z jejich života, které si nedokáže představit sepsané černé na bílém a o kterých vědí třeba jen kamarádi. Za sedm let společného soužití se slavným architektem prý zažila spoustu neuvěřitelných věcí. "On je Bohem, dají se s ním zažít nevšední zážitky. Myslím, že něco na tom je, když se s nimi svěřujeme jen kamarádům a nehlásáme je do podrobností každému. To dělá život životem, že máte ještě své rezervy. Navíc tyhle sdělné skutečnosti stejně potom vyzní častokrát lacině," míní Machálková.

Těší se, až knihu od autorky Dagmar Sedlické přečte od začátku do konce. Zatím ji stihla jen prolistovat a projít některé kapitoly a působí na ni uvolněně a příjemně. Podle jejího mínění budou čtenáři překvapeni. "Myslím, že i mnohý Čech, který vnímá Bořka, bude překvapený, jak nekonvenční má život. Že to je výjimečnej frajer."



Jaroslav Svěcený a Leona Machálková

Šípek se domnívá, že jeho zpověď Leonu nepřekvapí. "Mám takový dojem, že pro ni tam nebylo nic nového, že za tu dobu, co jsme spolu, všechno věděla. Nejsem z těch, co píšou knihy o sobě a kdyby ta nabídka nepřišla, ani by mě to nenapadlo. Nakonec je to ale příjemné mít knihu a s Dášou Sedlickou bylo zajímavé se bavit, člověk si začne vybavovat věci, na které už nemyslí. Co jsem nechtěl říct, jsem neřekl, třeba nechci úplně mluvit o mých intimních věcech, nemluvím o všem ostatně ani se svou partnerkou. Jsou některé věci, které jsou jenom moje vlastní, určité pocity, postřehy, které si člověk nechá sám pro sebe. To by myslím tak mělo být," dodává Šípek.



Bořek Šípek

Slavnostní křest v bývalé tovární hale Karlin Hall moderoval vtipně o pár kilo lehčí Richard Genzer a pokřtil ji Michael Kocáb, básník J.H. Krchovský a zástupce sklárny Ajeto. Zahrál na něm Krchovský se svou kapelou Krch-off a na přání oslavence zazpívala Leona Machálková. "Nikdo levnější už nebyl, hráli jsme zadarmo," říká se smíchem zpěvačka. "Bylo to tak, že Bořek se nechal slyšet, že by byl rád, kdybychom zahráli s kapelou a já zazpívala ráda. Zpívala jsem mu takhle už mockrát i na různých vernisážích v zahraničí, třeba v Číně, nebo v Holandsku. Díky Bořkovi jsme se vlastně podívali i do světa," uzavírá Machálková.