VIDEO: Šestiletý chlapec má magnetické tělo a prý i léčitelské schopnosti

"Vždycky jsme cítili, že je trochu jiný. Chodit začal v osmi měsících a v patnácti měsících už byl na kolečkových bruslích. Motocykl řídil, když mu bylo méně než dva roky a to bylo trochu divné," řekl Ivanův dědeček.

Jeho schopnosti objevila náhodou babička, když podobné kousky viděla v televizi. "Začalo to jako vtip. Řekla jsem, pojďme to zkusit a ono to zůstalo k němu přilepené. Větší věci mu drží lépe," říká Ivanova babička Dragica.

Chlapec s prarodiči trénuje každý den. Na tělo si přikládá lžičky i pánve. Předměty drží lépe v horní části těla, na trupu prý unese až 25 kilogramů kovu. Musí být ale plně soustředěný.

Ivanova rodina prozradila také další schopnost, kterou baculatý hoch má. Jeho rány se prý velmi rychle hojí a rukama dokáže dokonce zmírnit bolesti. Svému dědečkovi údajně pomohl od bolestí žaludku a sousedovi ulevil, když si zranil nohu při nehodě traktoru.