VIDEO: Rychlokvašky fungují, Gott je důkazem

Právě Suchý, společně s legendárním Jiřím Šlitrem, stál u zrodu úspěchu Gotta, který tehdy dokázal díky založení Semaforu zúročí svůj talent.

"S Jiřím Šlitrem jsme pro něj napsali píseň Oči má sněhem zaváté, která - aspoň jak jsme soudili - dá vyniknout jeho hlasu," připomíná Gottův důležitý profesní mezník Suchý.

"Anketa Zlatý slavík vznikla v roce 1962, tehdy Gott propadl. V roce 1964 se ale v anketě objevil znovu a zvítězil právě díky hitu Oči má sněhem zaváté," líčí editor Gottových stránek Jan Adam.

V dokumentu, který je věnovaný Karlu Gottovi a jeho osobnímu i profesnímu životu, zavzpomínají na Primě i další známé osobnosti českého showbyznysu.

"Už jenom to jméno Gott, to je vlastně předpoklad pro jeho život, pro to, aby se stal Bohem," zazní z úst hudebníka Ondřeje Soukupa.

"Na tomhle světě je málo jistot, Karel je jedna z nich," doplní žebříček dechberoucích komplimentů zpěvačka Petra Janů.

Oslavy sedmdesátin Karla Gotta vyvrcholí 11. června v O2 aréně velkolepým koncertem, na kterém vystoupí všechny stálice české populární hudby.