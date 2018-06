VIDEO: Ruská umělkyně maluje obrazy svými ňadry, podívejte se

Viktoria maluje vše od květin nebo palem u moře až po geometrické obrazce a barevné abstraktní obrazy. K nápadu malovat ňadry ji přivedl sen, v němž tímto způsobem vytvořila obraz a rozhodla se to vyzkoušet i ve skutečnosti.

Podle této extravagantní umělkyně není důležité, čím malujete, ale co při tvorbě cítíte. Preferuje hlavně vodové barvy nebo tempery, protože na papíře zanechávají stopy kůže, což mnoho jejích klientů vyžaduje.

"Vím, že je to zvláštní. A je to náročné. Rozhodně náročnější, než malovat rukou. Stále musíš dávat pozor, aby se ti nějaký motiv nesmazal a abys nezkazil jiný motiv," řekla Viktoria, která je dle svých slov velmi cudná žena. "Myslím, že je to velmi ženské a neobvyklé. Pokud vím, tak jsem v Rusku první, kdo se rozhodl malovat ňadry," dodala umělkyně.

Její nápad schvaluje i řada expertů. "Zřejmě v našem uměleckém prostoru vznikla stagnace, takže není špatné, když se malíři vzpamatují tímto novým přístupem k malířskému řemeslu," řekla majitelka galerie, která obrazy Viktorie vystavuje.