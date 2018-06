VIDEO: Rozvod jsem navrhla já, říká Kristina Bastienová

"Byla jsem to já, kdo to utnul," přiznala Bastienová. "Pro mě to samozřejmě překvapení bylo, protože jsem čekal, že "něco"... Protože vždycky jde "něco", jenže na to musí být dva," doplnil Bastien.

Problémy v soužití mladého páru trvají už rok. Než si stačili uvědomit, že se jim manželství bortí jako dům z karet, bylo už pozdě. "Aniž bychom si toho všimli, začali jsme se jeden druhému odcizovat a unikat si," dodal.

"Jestli je tohle pro nás nějaké poučení, tak v tom, že práce není všechno. Člověk si musí umět najít volný čas nejen pro sebe, ale i pro partnera, aby se ten život taky prožil," míní známá moderátorka a tanečnice.

Kristina Bastienová a Alan Bastien se vzali před dvěma lety v pražských Průhonicích. Kromě společného angažmá v divadlech Broadway a Hybernia působí Kloubková i v televizi Nova. Dříve moderovala Snídani s Novou, nyní provází odpoledními zprávami.

Alan Bastien během fotbalového utkání hvězd Karel Jarolím

Na víkendovém fotbalovém utkání hvězd z muzikálů, se kterými změřila síly "stará garda" SK Slavia Praha a tým TV Prima, působili jako pár, kterému by málokdo věštil nějaký krach. Přijeli i odjeli spolu, navzájem si v restauraci objednávali jídlo, ale intimnosti si už odpustili.

Součástí akce bylo i hudební vystoupení herců muzikálů Adéla ještě nevečeřela, Kleopatra, Angelika, Mona Lisa a Dracula.