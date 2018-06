VIDEO: Rozcházíme se, přiznal Leoš Mareš krach manželství

"Se ženou jsme se dohodli, že se teď rozejdeme, žádost o rozvod nepodáváme, ale je pravda, že to zkusíme bez sebe. Chci, aby co nejmíň byly zasaženy děti, ráno jsem v rádiu, odpoledne se o ně budu starat, kdykoliv budu moct," přiznal Mareš.

"Ty tlaky, které jsou na nás vyvíjeny, nám hodně ubližují a uvidíme, jak to bude v budoucnosti," dodal na plese společnosti Central Group, kde v úvodním moderátorském vstupu naznačil, že ho současný mediální zájem vůbec netěší. "Je dobře, že se fotografové zajímají o přítomné dívky, já o pozornost v těchto dnech nestojím," uvedl ve chvíli, kdy objektivy zaostřily na přítomné missky Taťánu Kuchařovou, Anetu Vignerovou, Lucii Smatanovou a Hanu Věrnou.

Deník Aha! před pár dny uvedl, že se manželé na rozchodu dohodli během společné dovolené v Thajsku. Důvodem je podle listu Marešova údajná milenka - dvacetiletá modelka Gabriela Dvořáková. "Myslíte, že jsme spolu? Třeba ne," odpovídala nejistě. "Já nevím, co vám na to říct. Zamotala jsem se do toho. Už nic neřeknu," dodala Dvořáková poté, co jí Aha! položilo otázku, jestli jí nevadí, že ji moderátor coby milenku zapírá.

Další údajnou Marešovou milenkou měla být modelka Lucie Petrišková, která o rok trvajícím poměru promluvila v on-line rozhovoru s čtenáři Revue iDNES.cz loni v lednu. "Všechno jde, když se chce," odpověděla dvacetiletá dívka na otázku, jak dokázali vztah utajit. "Ze začátku jsem se snažila všechno popírat, ale ve chvíli, kdy novináři přišli s konkrétními a velice podrobnými informacemi, se to už popřít nedalo." - čtěte Petrišková: Všechno jde, když se chce, říká o poměru s Marešem

Sám Mareš, který dlouhodobě čelí spekulacím ohledně nevěry, přitom vyloučil, že by za krachem manželství byl někdo jiný. "Za naším rozchodem není nikdo třetí, je to pouze naše rozhodnutí," dodal.

Známý moderátor si manželku Moniku vzal před téměř dvěma lety na středočeském zámku Jemniště, předtím žili řadu let v partnerském soužití. Vychovávají spolu dva syny - čtyřletého Jakuba a osmiměsíčního Matěje.