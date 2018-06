VIDEO: Jsme na čekačce, říkají o lásce Dara Rolins a Daniel Hůlka

"Na lásku není člověk nikdy dostatečně připraven, protože neví, kdy vstoupí, ale já doufám, že se tak někdy stane," říká osmatřicetiletá Dara Rolins, která je po nevydařeném vztahu s muzikantem Matějem Homolou sama. A i když konec jejich lásky poznamenala nevěra, zpěvačka na lásku nezanevřela, i když připouští, že si od citů stále dává pauzu.

"Teď láska na obzoru není. Když se na ni čeká a člověk ji moc vyhlíží, tak bohužel nedorazí," doplňuje Rolins.

Stejně zkušeně a zasvěceně mluví v oblasti citů i zpěvaččin o pět let starší kolega, zpěvák Daniel Hůlka. Po řadě vztahů, do nichž vždycky investoval maximum, by už rád našel takový, který nebude jen několikaměsíční. "Nedá se tlačit na pilu. To musí přijít, musím potkat tu pravou, pak to všechno bude," doufá zpěvák, který kvůli probouzejícím se otcovským pudům reálně uvažuje, že se seznámí přes inzerát.

V létě si ho ale zřejmě nepodá. Stejně jako Dara Rolins bude Daniel Hůlka pracovat. "Do konce sezony se hraje Kat Mydlář, navíc dávám dohromady autorský tým, abych si během léta připravil materiál na desku a někdy na podzim bych to chtěl natočit a do konce roku vydat," uvedl zpěvák.

"Točím desku, daří se našemu obchodu s nábytkem, takže je všechno tak, jak má být," doplňuje Dara Rolins, kterou s Hůlkou spojil i stejný dárek - značkové pero jako poděkování za úspěchy v oblasti hudby.