VIDEO: Římské Koloseum zachvátil požár. Naštěstí jen virtuální

Umělci Thyra Hildenová a Pio Diaz již v rámci projektu s názvem City On Fire - burning the roots of western culture (Oheň - pálení kořenů západní kultury) "spálili" několik významných světových památek v Německu, Dánsku nebo v Jižní Koreji. V Římě již virtuálně hořela slavná fontána di Trevi.

Osmačtyřicet metrů vysoký amfiteátr je však prý jejich dosud největší pamětihodností.

"Ohnivá" show se konala v nočních hodinách. Umělci ji vytvořili promítáním záznamu skutečného požáru v reálném měřítku pomocí projektorů. Jeho digitální manipulací pak dosáhli efektu poryvů větru.

Virtuální oheň vedli z vnitřku budovy, plameny pak šlehaly i z oblouků kolosea. Podle kurátora instalace Gianniho Mercuria chtějí umělci poukázat na křehkost a pomíjivost lidských výtvorů včetně "významných budov, které jsou považovány za symboly věčné kultury", řekl. Umělcům není lhostejné, že tyto stavby často chátrají.

Instalace jsou tak realistické, že v minulosti vyděšení lidé volali požárníky.

Koloseum bylo postaveno koncem prvního století. Je to největší amfiteátr, jaký byl v římské říši vybudován.

Podle starověkého římského dějepisce Cassia Dia z 3. století zachvátil velký požár Koloseum v roce 217 po zasažení bleskem. Shořela tehdy horní dřevěná patra. Budova pak byla dlouho opravována.