VIDEO: Rihanna dováděla na karnevalu a předvedla lascivní pózy

Zpěvačka původně nejdříve přihlížela na tribuně, ale pak si šla zatančit mezi lidi. Jedna z kamarádek ji přitom chytila za prsa. Rihanně to vůbec nevadilo a s další známou předvedla žhavý tanec.

Rihanna se na karnevalu na Barbadosu skutečně odvázala

Zatímco zpěvačka byla na začátku kariéry spíše zdrženlivá, teď ráda provokuje v klipech i na svém turné. "Musela jsem se držet přísných pravidel, nemohla jsem mít ani růžovou nebo červenou rtěnku. Moji fanoušci byli tenkrát ještě mladší. Ale vždy jsem chtěla být sama sebou a drzejší," prozradila v jednom rozhovoru.

Zpěvačka také přiznala, že její partner by měl být pořádně vyvinutý. "Sexy a s velkým, ale taky roztomilí mě berou," řekla pro americký magazín Cosmopolitan.

Rihanna - Hold Alexandru McQueenovi v Metropolitním muzeu Rihanna jako domina v klipu S&M Rihanna na svém americkém turné k desce Loud

Rihanna bude patrně pěkné kvítko a potvrdila to v březnu při své návštěvě v Sydney. Vydala se do sexshopu a odešla s dvěma taškami. "Nemůžu říct, co tam Rihanna dělala nebo co koupila, je to velmi tajné," uvedl mluvčí obchodní sítě Tool Shad.

Kráska se navíc nechala slyšet, že doma pobíhá úplně nahá. "Abych byla upřímná, doma jsem ještě přitažlivější, protože tam běhám nahá. Jsem z Barbadosu a tam je to docela normální. Kluk, co mi čistí bazén, mě nahou viděl už pětkrát. Poprvé to bylo trapné. Vždycky zapomenu na to, kdy přijde. Ale on už si na ten pohled zvykl," prozradila Rihanna.