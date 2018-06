VIDEO: Řidič autobusu málem přejel batole sedící na silnici

Bylo krátce po půlnoci, když Mike Hubbard projížděl svou obvyklou trasu v texaském San Antoniu. Najednou se uprostřed silnice objevila nízká silueta. Řidič si nejprve myslel, že je to pes, a zpomalil v naději, že uteče. Brzy ale poznal, že na silnici sedí malé dítě jen v plence.

Naštěstí šlápl na brzdu včas, aby zastavil těsně u dítěte. "Byl jsem v šoku. Z dálky jsem nemohl přesně určit, co to je. Vypadalo to jako pes nebo něco takového. Začal jsem zpomalovat a zjistil, že je to dítě, které sedí uprostřed silnice," řekl lokální televizní stanici WOAI-TV Hubbard.

Když vystoupil z autobusu, aby se podíval, jestli je dítě v pořádku, přiběhl otec holčičky a utíkal s ní pryč.

Celý incident se odehrál už loni v květnu. Video z autobusu je teď důkazním materiálem v soudní při o opatrovnictví malé holčičky s příznačným jménem Destiny.

Dnes jsou Destiny Floresové dva roky a spolu s dalšími dvěma sourozenci byla svým rodičům odebrána.

Pětadvacetiletá matka malé Destiny Catherine Gonzalesová vypověděla, že neměli s manželem nejmenší tušení o útěku jejich dcerky z domu. Seděli prý v obýváku, když uslyšeli troubení a skřípění pneumatik.

"Byla to nehoda, to je celé. Mohlo se to stát komukoli na světě," řekla v slzách Gonzalesová. "Nebylo to proto, že bychom nedávali pozor. Přísahala bych, že všechny moje děti byly doma a sledovaly televizi. Byla to jen obrovská nehoda a trápí mě to," dodala.

Všechny tři děti Gonzalesové jsou nyní ve státní péči a soud bude v příštích týdnech rozhodovat, jestli budou vráceny rodičům.